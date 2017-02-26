مدرب الفتح السعودي : لدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام لخويا القطري غداً

المواطن- الرياض

أكد المدير الفني لفريق الفتح السعودي فتحي الجبال أهمية اللقاء الذي يجمعه بفريق لخويا القطري غداً ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا ، مبيناً الحاجة لتحقيق الانتصار خاصة وأن الفتح عندما يلعب على ملعبه وبين جمهوره يقدم مستوى مغايرا تماما .

وأفاد بأن المواجهة ستكون مع الفريق المرشح الأول لتجاوز دور المجموعات إلا أن لدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية ، مشيرا إلى الغيابات والإصابات التي تعرض لها أبرز اللاعبين لكن لدينا مجموعة من اللاعبين في نفس المراكز وجميعهم جاهزين وفي ظل الظروف وضغط المواجهات نقوم بالتدوير وأتمنى شفاء المصابين وعودتهم في أسرع وقت ممكن .

من جهته قال اللاعب حمدان الحمدان : إن المواجهة كأي مواجهة وهدفنا الدخول فيها للفوز ، مبينا أن مواجهة لخويا تجهيز للفريق لمباراة الدوري المقبلة التي لها أهمية كبيرة ، مضيفا أن جميع اللاعبين على أتم استعداد وبحاجة ماسة لتحقيق انتصار ومواصلة ذلك في المواجهات المقبلة رغم الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق إلا أننا واثقون لتخطي ذلك .