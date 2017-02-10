مدرب النصر يعتذر ويوضح سبب انخفاض اللياقة!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، التي جاءت عقب فوز الفريق الصعب على الوحدة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.

وقال المدرب عقب نهاية اللقاء: “تعلمون بأنه حصل تغيير في الجهاز الفني للفريق الفترة الماضية كانت للتعارف، وكانت هناك اختبارات لياقية.. أنا فخور بما قدمه اللاعبين.. أنا سعيد وفخور جدًا باللاعبين.. لم تكن المباراة جيدة، لكن الروح كانت موجودة، وهذا ما أحرص عليه.. الأهم هو أننا حصلنا على النقاط الـ 3”.

وأضاف: “مباراة اليوم كانت خطورتها كبيرة علينا.. أنا متأكد أن وضعنا في القادم سيكون أفضل لياقيًا.. من مباراة لمباراة سنكون أفضل.. أعتذر لجماهير النصر، لأننا لم نقدم لهم اليوم مباراة جيدة”.

وزاد مدرب النصر: “أشكر الجماهير التي ساندت اللاعبين خصوصًا في الشوط الثاني والفريق متأخر.. ساندونا، وشجّعونا، وعدنا للمباراة.. بالنسبة للحديث عن لياقة اللاعبين.. بعد وصولنا، عملنا اختبار لياقي وتدريبات لياقية قوية.. قد يكون ذلك سببًا لنقص اللياقة اليوم”.

وأنهى بقوله: “أحمد الفريدي المباراة الماضية كان احتياطيًا، ولم أرغب بالتغيير في خطة الفريق كثيرًا.. أنا مسرور بأن الفريدي اليوم أخبرني بنفسه في الملعب”.