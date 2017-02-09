مدرب الهلال: الدوري لم يُحسم.. وهذه أسباب غياب نواف العابد!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، وذلك عقب تغلّب فريقه على الفيصلي، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.

وقال دياز: “أشكر جميع اللاعبين على أدائهم.. قدموا مباراة مميزة بالرغم من صعوبتها.. تبقى أمامنا 8 جولات لا بد أن نتقدم خلالها خطوة بخطوة.. وما زال المشوار طويلًا لحسم اللقب”، وأضاف: “جميع مبارياتنا المتبقية من الدوري تعد مفصلية، ويجب أن نكسبها جميعًا”.

وحول عدم الدفع باللاعب السوري عمر خريبين من بداية اللقاء، أوضح المدرب: “رأيت بدء هذا اللقاء بالاعتماد على مهاجمٍ وحيد، وعندما احتجت التسجيل، أدخلته الشوط الثاني”.

وعن أسباب غياب الثنائي عبد الله الحافظ ونواف العابد، قال: “الحافظ والعابد من اللاعبين المميزين، ولكن الإصابة حرمتنا منهم، وفضّلنا إراحتهم حتى لا تتضاعف ونخسرهم مستقبلًا، ولكي يعودوا بشكلٍ قوي”.