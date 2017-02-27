مدرب الهلال: جاهزون للريان.. ومواجهة الاتحاد غير مصيرية !

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام ضيفه الريان القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، موضحاً أنه يفكر خطوة بخطوة، ولا يركز على مباراة الاتحاد في بطولة الدوري، والتي شدد على أنها لن تكون مصيرية للفريق الهلالي.

تصريحات دياز جاءت من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن مباراة الغد أمام الريان، حيث قال: “مباراة الريان مهمة جداً في مشوارنا الآسيوي.. مستعدون تماماً لهذا اللقاء.. إذا أردنا المنافسة يجب أن نرفع شعار الفوز ولا غيره في هذا اللقاء”.

وتابع المدرب: “المجموعة كاملة وجاهزة لهذا اللقاء باستثناء المصابين سالم الدوسري وفهد الثنيان.. وتنتظرنا مباراة قوية تتطلب التركيز والهدوء”، مضيفا: “نتمنى من جماهير الهلال أن تدعمنا وتقف خلفنا في هذا اللقاء المهم”.

وحول مواجهة الاتحاد في بطولة دوري جميل، أجاب: “مباراة الغد هي الأهم حالياً، ولن نفكر بلقاء الاتحاد إلا بعدها، مباراة الاتحاد لا تعد مصيرية لنا مثلما تعنيهم هم.. وتفكيرنا خطوة بخطوة”.