مدرب الهلال: سنفتقد هذا اللاعب أمام الخليج !

المواطن ـ محمد سلام

تحدث المدرب رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن مواجهة الغد أمام فريق الخليج ضمن الجولة 19 من دوري جميل، حيث أكد أن فريقه استعد بصورة جيدة للقاء، وأن الهلال شبه مكتمل ولا توجد إصابات، باستثناء سالم الدوسري الذي سيغيب بسبب الإصابة.

وقال المدرب: “سنخوض مباراة مهمة غدا.. نحن بأتم الجاهزية لها.. حققنا فوز مهم خارج أرضنا في المباراة الماضية يمنحنا دافع أكبر للفوز غدا.. العابد والحافظ جاهزون للقاء غد والقتال على مراكزهم.. واللاعب الوحيد المستبعد للإصابة هو سالم الدوسري”.

وأشار: “في هذا الوقت من الموسم لا يوجد فرق مؤخرة أو متوسطة، الجميع سواسية خصوصاً أن منها من يقاتل للبقاء وتحسين مركزه، سنقاتل لعدم خسارة أي نقطة”، مضيفاً: “نعمل دائماً على تصحيح الأخطاء، ونحن نمر بمرحلة حساسة ومهمة من الموسم يجب أن لا نتعثر خلالها”.

وبخصوص إضاعة الفريق لفرص كثيرة، أوضح دياز: “الأهداف ستأتي سواء في بداية المباراة أو نهايتها، والتركيز وترجمة الفرص إلى أهداف هو ما نعمل عليه.. نحتاج التركيز لاستغلال الفرص إلى أهداف، وكرة الأقدم الأهم فيها تسجيل الأهداف سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني”.