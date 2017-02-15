مدرب باريس سان جيرمان: برشلونة فريق كبير.. لم نتأهل بعد

المواطن ـ وكالات



حذَّر أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبيه من الإفراط في الثقة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ضيفه برشلونة الإسباني 4 / صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشدد إيمري على قوة الفريق الإسباني، مطالباً لاعبيه بمواصلة التركيز وتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الإياب المقررة على ملعب “كامب نو” ببرشلونة، من أجل انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: “فريقنا نجح في الاستفادة من الاستعدادات التي سبقت المباراة وطبق التعليمات على أرض الملعب”.

وأضاف: “برشلونة فريق كبير يضم لاعبين متميزين وفرض على لاعبينا التمسك بالتركيز طوال 90 دقيقة والفاعلية الجماعية والفردية من أجل تحقيق الفوز بالمباراة”.

وتابع “لعبنا 90 دقيقة ولكن هناك 90 دقيقة أخرى سنلعبها في برشلونة. علينا مواصلة احترام مستوى المنافس والعمل الجاد كي نقدم مباراة جيدة أخرى”.