مدني الخرج ينقذ 5 عائلات احتجزتهم السيول

رشيد السويلم -الخرج

أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالخرج عددا من العائلات التي احتجزتهم السيول جراء الأمطار التي هطلت على محافظة الخرج والدلم ونعجان والمراكز القريبة منها.

وأوضح العقيد خالد السعيس مدير الدفاع المدني بالخرج أنه تم إخراج خمس عائلات تم إحتجازها في هجر الحنية والصيعان وفي وادي العين وذلك بعد تلقي العديد من البلاغات التي أعقبت هطول الأمطار.

وأشار السعيس إلى أن سيل وادي ماوان وصل لمركز الدلم فيما وصل سيل وادي العين إلى نعجان وفي طريقه للخرج ولازال مستواه مرتفع.

وأهاب السعيس بالمواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالنزول لبطون الأودية ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.