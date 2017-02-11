مدني جدة يشارك بملتقى أرامكو التطوعي

المواطن - عبد الله النخالي - جدة

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة بملتقى أرامكو التطوعي الثاني -المقام تحت عنوان (تطوعي قدوتي)- الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية.

وتم تجهيز جناح تعريفي بالأعمال التطوعية بالدفاع المدني بالمعرض المصاحب للحفل الذي تم افتتاحه مساء هذا اليوم، السبت، ويستمر لمدة يومين.

وحضر حفل الافتتاح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، الذي قام بجولةٍ على الأجنحة المقامة بالمعرض التي يشارك بها العديد من الجهات الحكومية والتطوعية، بالإضافة إلى إدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، وقد أبدى إعجابه بما شاهده من أعمال تطوعية تقوم بها الفرق المشاركة، وقدّم شكره وتقديره لشركة أرامكو السعودية على هذة المبادرة الرائعة.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة سبق لها تكريم العديد من الجهات التطوعية خلال الحفل الذي أقامته بمركز هيفا مول التجاري، حيث أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي رعاه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي.

