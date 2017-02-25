مدني مكة يضبط 14 مخالَفة ويغلق 4 شركات مخالِفة

المواطن – مكة المكرمة
أنهت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الحملة الثالثة للكشف على المؤسسات وشركات المصاعد.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” أنه : تم الوقوف على 41 مؤسسة وإغلاق 4 وضبط 14 مخالفة وأخذ تعهد على 23.
المواطن – مكة المكرمة
أنهت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الحملة الثالثة للكشف على المؤسسات وشركات المصاعد.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” أنه : تم الوقوف على 41 مؤسسة وإغلاق 4 وضبط 14 مخالفة وأخذ تعهد على 23.
تفاعل الحساب الرسمي للدفاع المدني، مع شكوى مواطن