مدني مكة يضبط 14 مخالَفة ويغلق 4 شركات مخالِفة

المواطن – مكة المكرمة

أنهت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الحملة الثالثة للكشف على المؤسسات وشركات المصاعد.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” أنه : تم الوقوف على 41 مؤسسة وإغلاق 4 وضبط 14 مخالفة وأخذ تعهد على 23.