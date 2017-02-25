مدني مكة يضبط 14 مخالَفة ويغلق 4 شركات مخالِفة
ضمن حملة الكشف على المؤسسات وشركات المصاعد

مدني مكة يضبط 14 مخالَفة ويغلق 4 شركات مخالِفة

2017/02/25
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مدني مكة

المواطن – مكة المكرمة

أنهت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الحملة الثالثة للكشف على المؤسسات وشركات المصاعد.

مدني مكة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” أنه : تم الوقوف على 41 مؤسسة وإغلاق 4 وضبط 14 مخالفة وأخذ تعهد على 23.

مدني مكة

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