مدير أرصاد الشرقية: عودة الأمطار الخميس.. وسجلنا أعلى معدل أمطار منذ 2007

المواطن - سلطان الشهري- الدمام

كشف مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية، محمد فائز الشهري، عن أن معدل الأمطار بلغ 77.6 ملم، الخميس الماضي، فيما وصل معدلها يوم الجمعة 52.2 ملم في مرصد الظهران، بإجمالي 129.8 ملم، الذي يقع بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية، حيث يعد أعلى معدل سجّله مرصد الشرقية في السنوات الـ 10 الماضية مقارنةً بـ 2007م التي بلغ فيها المعدل 28.5 ملم.

وقال الشهري: “إن معدل أمطار مرصد الدمام -الواقع في مطار الملك فهد الدولي- أقل بكثير من مرصد الظهران، لأن أغلب السحابة المطرية من جنوب المطار وعلى الدمام، والخبر، والظهران، والثقبة، حيث يمثل مرصد الظهران تقريبًا 80% من الدمام، والخبر، والظهران، والثقبة‘”.

وأضاف الشهري أن الحالة المطرية استمرت 20 ساعة متواصلة، من الساعة 5 عصر الخميس إلى 12 ظهر الجمعة، بمعدلات متفاوتة، حيث إن بعض الساعات تكون 18 ملم، وأخرى 1 وبعضها 9 ملم.

وتوقع الشهري أن تعاود حالة المطر الخميس القادم، وتستمر ليومين، وتكون خفيفة بعكس السابقة حسب التوقعات الجوية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بإرسال التقارير لهم، بالإضافة إلى رسالته للمواطنين بمتابعة الموقع الإلكتروني لـ “الهيئة” على الإنترنت، خاصةً الإنذار المبكر.