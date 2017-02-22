مدير أوقاف #الطائف لـ”المواطن”: غداً سنكشف أسباب تحويل مبنى لروضة خاصة

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

أكد مدير عام الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن التحقيق في أمر استلام مواطن لمبنى وتحويله لروضة أطفال خاصة ربحية بدلاً من إنشائه مركزاً خيرياً نسائياً، لا يزال متواصلاً.

وكانت ” المواطن ” قد انفردت في وقت سابق بنشر تفاصيل السيطرة على المبنى وتحويله إلى روضة خاصة تدر أمولاً طائلة على صاحبها، الذي استعان بأشخاص غير مؤهلين لإدارة الروضة.

وقال مدير الأوقاف في اتصال هاتفي لـ ” المواطن ” إنه سيتم البحث عن الأمر من كافة جوانبه، ومعرفة الحقيقة وستتم الإجابة على استفسار الصحيفة وتوفير المعلومات يوم غد الخميس.

وكانت الأوقاف بمحافظة الطائف قد سلمت مواطناً مبنى لإنشاء مركز خيري نسائي، ولكن انتهى به الأمر إلى إنشاء روضة خاصة تعود بمئات الألوف لصاحبها دون أي مبالاة بالنظام وجني الأموال بلا تصاريح رسمية من كافة الجهات الحكومية، سواء وزارة التعليم أو مديرية الدفاع المدني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.