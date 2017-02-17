مدير #الدفاع_المدني في #جازان يشدّد على مضاعفة الجهود

المواطن ـ جازان

وقف مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري، ميدانيًا على الأوضاع في مركز الدفاع بمحافظة الحرث.

والتقى العمري، ضباط وأفراد المركز، وناقش معهم سير العمل والمعوقات التي تواجههم أثناء عمليات الانتقال للحوادث، والتنسيق مع جميع الجهات.

وتابع مستوى جاهزية أداء الفرق والتجهيزات، من آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ في المركز لمواجهة أي طارئ.

وشدد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، في ختام زيارته، على العمل الجاد ومضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات ولتحقيق مبدأ السلامة في جميع المواقع.