مدير عمل الرياض : سرعة إنجاز الخدمات تسهيلاً على مستفيدي الضمان

المواطن – الرياض

قام المهندس طارق الزهراني، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح أمس، بزيارة لمبنى مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالرياض، تفقد خلالها سير العمل في الأقسام الإدارية “البحث والحاسب الآلي والتدقيق والمرافق الأخرى “، إلى جانب المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والتقى بموظفي المكتب وبعض المراجعين.

ووجه المهندس الزهراني بتقديم كافة التسهيلات للمراجعين والعمل على تذليل الصعوبات، مؤكداً أهمية سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات للمستفيدين من الضمان، وخصوصاً فئة ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

يذكر أن المبنى الجديد لمكتب الضمان الاجتماعي بحي النموذجية بالرياض تم الانتقال له حديثاً قبل قرابة شهر وبدأ على الفور في استقبال المراجعين.