مدير مدني المدينة يقلد عدداً من الأفراد رُتبهم الجديدة

المواطن – شريف النشمي – المدينة

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن أحمد الداموك عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بعد صدور قرار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بترقيتهم .

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن اللواء الداموك هنأ الأفراد المترقين وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة هذا البلد وولاة أمره.

وعبر الأفراد المترقون عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمدير عام الدفاع المدني على هذه الثقة التي منحت لهم وأن هذه الترقية دافع لهم لمواصلة خدمة الدين والمليك والوطن .