مذبحة طيور في كوريا الجنوبية بإعدام 23 ألف طائر

المواطن – وكالات

أعدمت سلطات كوريا الجنوبية 23 ألف طائر بط بمزرعة في مقاطعة تقع جنوب غرب البلاد بسبب تفشي سلالة (اتش5ان8) شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور .

وذكرت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية في بيان أمس، أن بؤرة أخرى للمرض اكتشفت في مزرعة للدجاج بوسط كوريا الجنوبية، مشيرةً إلى أن بؤرة تفشي الفيروس رصدت في مقاطعة هاينام التي تبعد أكثر من 390 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة سيول، ويأتي ذلك بعد اكتشاف نفس الفيروس في مزرعة للدجاج بجنوب غرب البلاد في السادس من فبراير الجاري. ولم تسجل حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية.