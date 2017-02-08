مراحيض آبل مستوحاة من آيفون في مبنى تكلفته 5 مليارات دولار

المواطن – وكالات

يبدو أن شركة آبل مصممة على إبهار العالم ليس من خلال هواتف جديدة هذه المرة، لكن من خلال مراحيض مستوحاة من أشهر هواتف الشركة الأمريكية العملاقة.

وأعلنت آبل قبل سنوات أنها تبني مقراً جديداً لها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكن المثير أن موظفي الشركة ربما سيضطرون إلى قضاء حاجتهم بالمبنى الجديد بمراحيض ذات تصميم فريد للغاية مستوحى من أشهر “إبداعات آبل”.

ويتميز المبنى الجديد بالرحابة والضخامة رغم عدم وجود درجات عدة على مداخله، ربما كي لا تتشتت أذهان المهندسين عن عملهم عند دخول المبنى.

ويشبه مقر الشركة سفينة فضاء عملاقة، وقد كشفت الشركة عن شكل تصميمه الثوري عام 2011، وينتظر أن يتكلف تشييده 5 مليارات دولار.