مرضى السرطان قد يجدون صعوبة في شراء الأدوية.. والسبب!

المواطن - وكالات

قالت دراسة حديثة إنه يمكن أن يجد مرضى السرطان الأميركيون صعوبة في شراء الدواء في ظل ارتفاع كلفة أدوية ذلك المرض العضال، حسبما أفادت رويترز.

وأوضح باحثون أن الأعباء المالية كبيرة للغاية بالنسبة للمرضى دون سن 65 الذين لا يستطيعون الوصول إلى برنامج ميديكير الحكومي للتأمين الصحي على المسنين وللأشخاص الذين لديهم العديد من المشكلات الصحية.

وحلل الفريق البحثي بيانات من المسوح الصحية الوطنية السنوية في الولايات المتحدة من عام 2011 حتى 2014 لمقارنة احتمال تغييرمرضى السرطان ومن يعانون من أمراض سواه أدويتهم لأسباب مالية.

ورأت الدراسة أن 32 في المئة من المرضى الذين جرى تشخيص أنهم مصابون بالسرطان في الآونة الأخيرة و28 في المئة من الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بذلك المرض أبلغوا عن تغير في أدويتهم بسبب المخاوف المالية.