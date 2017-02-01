مركز اتصال حساب المواطن يخدم ٢٥ ألف متصل يومياً

المواطن – الرياض

بالتزامن مع تدشين بوابة حساب المواطن؛ أطلقت وزارة العمل مركز اتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم على مدار الساعة على الرقم 19912.

ويمكن لمركز اتصال حساب المواطن خدمة ٢٥ ألف متصل يوميًّا، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية، وذلك لسرعة توفير البيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة العمل قد حذرت، في وقت سابق، من حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التسجيل في حساب المواطن، مؤكدة أن هذه المراكز تحصل على بيانات خاصة جداً وسرية لا يجب أن تطلع عليها.

كما حذرت وزارة العمل من تقديم أية مستندات مزورة أو إخفاء بيانات الدخل لكل أفراد الأسرة، متوعدة المخالفين بالسجن والغرامات المالية.

يذكر أن أكثر من مليون شخص قد سجلوا في بوابة حساب المواطن خلال اليوم الأول من العمل.