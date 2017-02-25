مركز صحي المؤنسية ينظم محاضرات وندوات بأضرار التدخين لطلاب وطالبات المدارس

مركز صحي المؤنسية ينظم محاضرات وندوات بأضرار التدخين لطلاب وطالبات المدارس

2017/02/25
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المًواطن – سعيد ال هطلاء – الرياض

نظم مركز صحي المؤنسية بالرياض فعاليات مكافحة التدخين والتوعية بأضراره وذلك لمدارس البنين والبنات ؛ وتناول المركز الصحي تنظيم محاضرات وندوات طبية عن أضرار التدخين وما يصاحبه من أمراض عديدة حيث شارك الأطباء والمناضلين في إلقاء الضوء على توعية الطلاب وإرشادهم إلى الطرق السليمة والطبية فيما شاركت طبيبات المركز والممرضات بتسليط الضوء على أضرار التدخين وتقديم النصح لطالبات المدارس .

وأوضح مدير مركز صحي المؤنسية الأستاذ بدر المطيري أن المركز حريص كل الحرص على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الطبية التي تساهم في مساعدة كافة المواطنين وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية وتوعيتهم ببعض الأضرار التي تصيب الإنسان ؛مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به وزير الصحة من العناية الطبية والاهتمام بالمواطنين والمقيمين في شتى المجالات الصحية ؛لافتًا إلى أن وزارة الصحة حريصة على سلامة جميع الطلاب والطالبات وتوعيتهم من خلال أداء الرسالة الطبية لكل شخص ؛ يذكر أن مركز صحي المؤنسية حقق العام الحالي جائزة التميز الطبي على مستوى المراكز الصحية في منطقة الرياض.

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