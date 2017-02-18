مرور جازان يقبض على سائق باص الطالبات المتهور

المواطن - عمر عريبي - جازان

تمكّن مرور جازان من القبض على سائق باص لنقل الطالبات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسير بسرعةٍ جنونية زادت على 180 كيلومترًا في الساعة.

وكان مقطع فيديو وثّقه قائد إحدى المركبات لسائق الباص، حيث تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعةٍ زادت على 180 كيلومترًا في الساعة على طريق العيدابي – صبياء، غير مبالٍ بتعريض حياته ومن معه والآخرين للخطر.

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة من تجاوب مرور منطقة جازان في سرعة القبض على السائق المتهور.

وأضافوا أنه من خلال ما يلاحظ على أرض الميدان من قيام حملات مرورية مكثّفة، وحضور أمني على الطرق السريعة، وسيطرتهم الميدانية في كل الأوقات، وهذا دليل على إصرار إدارة مرور جازان على القضاء على المخالفات، ومحاسبة المخالفين، وتطبيق النظام للحد من وقوع الحوادث.

ومن جهةٍ أخرى، وجه الغامدي شكره لمن وثّق المقطع، مؤكدًا على أن عيون رجال المرور الساهرة تعمل خلال الأشهر الماضية بالوجود الميداني للحد من الحوادث، والمحافظة على أرواح الناس، فعند وصول المقطع، تم تشكيل فريق من البحث، والتحري لسرعة القبض على قائد الباص المدرسي.

وأضاف أنه -في وقتٍ وجيز- تم القبض على السائق على طريق العيدابي، واعترف بأنه كان يسير بسرعةٍ عالية، وكان معه 12 طالبة، وسيتم تطبيق النظام بحقه.