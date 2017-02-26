مرور عسير : عطل شاحنة يوقف السير بعقبة شعار

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

كشف مدير مرور عسير العقيد عبدالله ال حويز الشهراني لـ “المواطن” سبب توقف الحركة المروريه عقب عصر اليوم بعقبة شعار .

وقال : سبب التوقف عطل إحدى الشاحنات وسط الطريق، حيث تم التعامل معها من قبل الدوريات المتواجدة في الميدان وفتح الطريق أمام السيارات العابرة حيث أن العقبه سالكة الآن في جميع الاتجاهات .

وكان سعيد الأحمري قد رصد في صور زود بها “المواطن” مشيرًا إلى توقف الحركة منذ الساعة الخامسة واستغرقت قرابة الساعة حتى تم فتح الطريق واستمرار الحركة المرورية في جميع الاتجاهات .