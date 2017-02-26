مرور عسير ينهي استعداده لانطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أنهت إدارة مرور منطقة عسير استعداداتها لانطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين تحت شعار : ” غايتنا سلامتك” الذي تنطلق فعالياته الأحد القادم ، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمركز عسير مول التجاري .

وأوضح الناطق الإعلامي لمرور عسير المقدم محمد العسيري أن إدارة المرور نظمت معرضًا بهذه المناسبة يتضمن توزيع الكتيبات التوعوية والبروشورات الإرشادية ، وعرض صور وأفلام وثائقية لتوعية المواطنين بأضرار ومخاطر ارتكاب المخالفات المرورية بشتى أنواعها ، وإقامة العديد من المحاضرات والندوات لهذا الجانب ، في كل من : جامعة الملك خالد ، وعلى مسرح الإدارة العامة للتربية والتعليم ، والغرفة التجارية بالمنطقة .

وأبان العسيري أن الفعاليات تشمل : جولات ميدانية لضباط وأفراد المرور لرصد المخالفات المرورية ، وتوعية قائدي المركبات وتوزيع المطبوعات التوعوية من خلال هذه الحملة ، التي تسعى إلى ترسيخ المزيد من الوعي والالتزام بالأنظمة المرورية لدى قائدي المركبات ، وتحقيق مفهوم شعار المناسبة لديهم .