مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟!

المواطن – وكالات

في واقعة فريدة من نوعها، وربما تكون الأولى في العالم، أمسكت مريضة أمريكية من ولاية نيوجيرسي بقلبها بعد أن نجح الأطباء فى عملية استئصاله، ومن ثم زراعة قلب آخر جديد مكانه.

ووضع الأطباء قلب المريضة التالف بين يديها، بعد أن استفاقت من العملية الناجحة، التقطت الصور التذكارية مع قلبها القديم، في حادثة غير مسبوقة بالعالم.

وذكرت جريدة “مترو” البريطانية أن المرأة ليزا سالبيرغ، 48 عاماً، تخلصت أخيراً من قلبها المريض الذي كانت تعاني منه منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، لتُنهي بذلك مرضاً مستعصياً استمر 36 عاماً كان ينهش في جسدها المريض.