مسؤول أهلاوي: بطولاتنا نقية.. والإعلام الهلالي “أعرج” !

المواطن ـ محمد سلام

أكد مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي، ماجد الفهمي، أن البيان الذي أصدره النادي اليوم الثلاثاء يوضح موقفه من التحكيم المحلي، ويرد على كل شيء، مشددا على أن الأهلي لم يستفد من اخطاء الحكام المحليين إطلاقاً، وأن جماهير الأهلي لا ترضى بالاستفادة من الأخطاء، لأنهم تعودوا على تحقيق بطولات نقية.

وقال الفهمي في تصريحات عبر إذاعة “ufm”: في مباراة القادسية شاهدنا “يوم الانبراشات العالمي”.. التباكي الذي حدث في تويتر بعد مباراة القادسية من قبل إعلاميين الهلال تحديداً .. بإختصار “اعلام أعرج””.

وتابع: “سنقوم بطلب حكام اجانب لجميع مبارياتنا من الطواقم المتبقية لدينا أو بالاتفاق مع الاندية بما فيهم الهلال”، مختتما بقوله: “الأهلي عمل على انتقاء اللاعبين واعداد هذا الفريق من عام 2010، ولكن على الأهلي أن يهزم الخصم والحكم داخل الملعب”.