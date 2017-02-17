مستشار ترامب يتخوف من سيطرة “الروبوت” على الوظائف

المواطن - وكالات

أبدى “إيلون موسك” الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس والعضو بفريق ترامب الاستشارى الاقتصادى دعمه لفكرة توفير دخل أساسى لجميع المواطنين الأمريكيين كحل للبطالة التى نجمت عن ارتفاع الاعتماد على الآلات المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعى واستيلائها على جميع الوظائف.

وبحسب موقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية وتعتمد فكرة “موسك” التى أعلن عنها خلال قمة الحكومة العالمية فى دبى يوم الاثنين، على إعطاء كل مواطن أموالا كافية لتغطية النفقات الأساسية مثل تكاليف الغذاء والمعيشة كل شهر، مؤكدا أن فكرة الدخل ستكون أساسية فى المستقبل.

وأوضح موسك “ستقل فرص العمل، ولكن لن يستطيع الروبوت القيام ببعض الوظائف بشكل أفضل، ولكنى أعتقد أنها ربما ستحدث، فزيادة الاعتماد على الآلة قد يعنى زيادة فى ثروة المجتمع، لأن إنتاج السلع والخدمات مرتفع للغاية، لكن مع النظام الآلى كل شىء تقريبا سيصبح رخيصا جدا، لذا فيمكن نظريا إعادة توزيع الثروة الجديدة لإعطاء الناس الأمن المالى، حتى لو كانوا عاطلين عن العمل”.