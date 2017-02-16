مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يُدشن مركزاً للمعلومات

المواطن – حسن عسيري – الرياض

دشن مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل بمدينه الرياض ، مركزاً للمعلومات وذلك إنطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الإلكتروني ،

وقالت مشرفة مركز المعلومات الاستاذة نوف الحزيم ، أن المركز يُتعبر من أحدث الاقسام التى تم انشاؤها بالمستشفى وهو مركز معلوماتي متكامل تقنيّاً لخدمة المعلومات ويشمل قاعدة بيانات ضخمه مستقاه من جميع اقسام المستشفى لحفط البيانات والتقارير من خلال شبكه اكترونيه عنقوديه داخليه تربط جميع اقسام المستشفى بالمركز .

واضافت الحزيم بأن المركز يساهم في تطوير وتنفيذ استراتجيات تكنولوجيا المعلومات حيث الرياده والابتكار وتهدف رسالته الى تأدية دور المرجعيه التنفيذيه لتكنولوجيا المعلومات في المواضيع المتعلقة بتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ووضع المعايير حتى تتميز بالجوده والمصداقية والابتكار وفقا لافضل المعايير العالمية، ومن اهم القيم الجوهرية للمركز الحرص على الدقة والتناسق في جمع الاحصائيات الرسمية ومعالجتها وحفظها وسهوله الحصول على المعلومات المطلوبه واصدار الاحصائية الرسميه في موعدها وتحديثها من خلال جمع تقارير شهرية عن أنشطة الإدارات والاقسام المختلفة بالمستشفى حيث تخزن على قاعدة بيانات محدثه للتخطيط والتطوير ، ويأتي هذا التطوير الإلكتروني بإجتهاد من فريق العمل بالصحه الالكترونيه بالمستشفى وبمتابعة مباشرة من مدير المستشفى ومساعد مدير المستشفى .

وذكر مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني أن المركز تم انطلاق العمل فيه رسمياً بتاريخ ٢٠١٧/١/١ وذلك لتسهيل عمليه الرجوع للمعلومات المخزنة مُسبقاً .