مسجد الاستقلال يترقب زيارة خادم الحرمين لإندونيسيا

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

بدأت السلطات الأمنية في إندونيسيا بتأمين مسجد الاستقلال، أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا، والذي سيزوره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته المرتقبة غداً إلى إندونيسيا ضمن جولته الآسيوية الكبرى التي تستغرق عدة أسابيع.

وقال أبو هريرة رئيس المراسم في مسجد الاستقلال إن خادم الحرمين سيصلي يوم الخميس المقبل في المسجد.

وتترقب عدة جهات في إندونيسيا زيارة الملك سلمان التي ستبدأ غداً حيث سيتم التوقيع على أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدولتين في العديد من القطاعات الاقتصادية والسياحية وغيرها من المجالات.