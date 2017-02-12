مسعفو هلال المدينة يعيدون النبض لمعتمرة باكستانية

المواطن – شريف النشمي – المدينة

نجحت فرق الهلال الأحمر بالمدينة المنورة في إعادة النبض لمعتمرة باكستانية مساء أمس السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الفرقة الإسعافية التابعة لمركز إسعاف العوالي قامت بعمل إنعاش قلبي رئوي (CPR) لمعتمرة باكستانية تبلغ من العمر 55 عاماً .

وأضاف أنه في تمام الساعة 22:39 مساء البارحة ورد بلاغ للعمليات الإسعافية (٩٩٧) يفيد بوجود حالة إغماء لمعتمرة في أحد الفنادق في المنطقة المركزية وعلى الفور تم ترحيل البلاغ ومعلومات الحالة للفرقة الإسعافية الأقرب للموقع والتي تتكون من طبيب ومسعفين وعند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي “CPR” وعمل التنفس الاصطناعي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية للحالة حتى تمكنوا – بعد توفيق الله سبحانه وتعالى – من إعادة النبض والتنفس للحالة أثناء التوجه للمستشفى، وبعد ذلك تم تسليم الحالة لمستشفى الأنصار .

و بيّن السهلي أنه من المهم والضروري استيفاء مستقبل البلاغ في غرفة العمليات جميع معلومات البلاغ مثل الشكوى الرئيسية للحالة والتاريخ المرضي وعمر المريض والوضع الحالي للحالة لإبلاغ الفرقة الإسعافية بجميع المعلومات أثناء الاتجاه للموقع، كذلك تقديم النصيحة الإسعافية والطبية للمبلغ للتعامل مع الحالة حتى وصول الفريق الإسعافي.