مسك الخيرية تطلق “كلنا أونلاين” لتعزيز الوعي الرقمي للطلاب

المواطن – الرياض

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” بالتعاون مع شركة “Google” العالمية ووزارة التعليم بالمملكة، اليوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 14 فبراير 2017م، برنامج الثقافة الإلكترونية “كلنا أونلاين”، الذي من شأنه تعزيز المعرفة والممارسات المثلى لدى النشء حول التعامل مع الإنترنت بذكاء وأمان، وإيجاد قدوات في صناعة المحتوى النافع والهادف.

وستعمل آلية البرنامج على قيام مدربين تم تأهيلهم من قبل شركة “Google” بزيارة 50 مدرسة حكومية وخاصة خلال الفصل الدراسي الثاني “الحالي”، وذلك لعقد ورش تدريب طلابية، يعملون من خلالها على تعريف الطلبة بالأساسيات الصحيحة لاستخدام الإنترنت بطرق تفاعلية حيّة مع الطلبة، في خطوة من شأنها الحد من الأمية الرقمية وتأصيل التصفح الآمن للإنترنت والنشر الإيجابي للمحتوى.

وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أهمية أمن المعلومات وحيويتها، خصوصاً لدى الجيل الجديد من الشباب، وهو ما يجعل المؤسسات التعليمية تقوم بدور مهم للمساهمة في توعية الطلاب والطالبات بالاستخدام الآمن والذكي للإنترنت، ووضع البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي تغطي هذا الجانب.

ودعا وزير التعليم خلال كلمة ألقاها في حفل إعلان إطلاق برنامج الثقافة الإلكترونية “كلنا أونلاين”، الطلاب والطالبات إلى التفاعل الإيجابي مع مدربي ومحتوى البرنامج، لتحقيق الأثر المرجو منه في استخدام آمن وذكي للمواقع والتطبيقات على شبكة الإنترنت، موجهاً شكره إلى مؤسسة مسك الخيرية وشركة “google” ومسؤولي وزارة التعليم على إطلاق البرنامج، متطلعاً في ذات الوقت إلى تحقيق نتائج إيجابية.

من جهته قال أمين عام مؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر إن ما يشهده الفضاء الإلكتروني من تطور ملحوظ في زيادة البيانات وتطور التطبيقات والخدمات، وما رافقه من نمو هائل في الاستخدامات، سواء عبر التصفح بكل أنواعه أو تطبيقات البريد الإلكتروني وخدمات التخاطب الفوري، وبرتوكولات نقل الملفات والاتصال الصوتي وغيرها، يفرض إيجاد مبادرات وحلول مبتكرة لعل أبرزها ما يتعلق بالاستخدام الآمن والذكي لشبكة الإنترنت.

وأوضح العساكر أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، وإيماناً من مسك الخيرية بأن الإنترنت إحدى أهم لغات العصر ووسيلة ضرورية للتطور، برز برنامج الثقافة الإلكترونية “كلنا أونلاين”، والذي يهدف إلى نشر الوعي الإلكتروني، ومواكبة التطورات العالمية في التصفح الآمن، واستخدام الأساليب والأدوات الصحيحة للبحث عن المعرفة والمساهمة في جعل ما يطرح من محتوى هادفاً وإيجابياً.

بدوره ذكر سام بلاتيس رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة لدى شركة جوجل في دول الخليج: “يغمرنا الحماس لإطلاق برنامج “كلنا أونلاين” حول الوعي الرقمي في المملكة، ومن خلال التعاون مع شركائنا في مسك الخيرية ووزارة التعليم، فإننا نعتزم تزويد الشباب السعودي بالمعرفة والممارسات المثلى فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من الإنترنت مع استخدامه بمسؤولية وأمان في آنٍ واحد، كما أن ورش التدريب الطلابية ستترك أثرًا دائمًا لدى الطلبة، وستخلق مجتمعًا رقميًّا سعوديًّا أكثر أمانًا.”

من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يعكس تفعيل رؤية 2030، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، مبيناً أن البرنامج يسعى إلى نشر ثقافة أمن المعلومات الإلكترونية بالمدارس بطريقة تفاعلية مشوقة من خلال محتوى عالمي ينفذ بالتعاون مع شركة جوجل.

وأوضح الحارثي أن برنامج “كلنا أونلاين” يستهدف أبناءنا الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لافتاً إلى أن مدة البرنامج ساعة كاملة لكل مدرسة، و ينفذ على مدى أربعة فصول دراسية، متوقعاً في ذات الوقت أن يستفيد من هذا البرنامج في مرحلته الأولى في الرياض 10 آلاف طالب وطالبة موزعين على خمسين مدرسة (بنين – بنات).