“مسك ” تصافح الأطفال لإظهار مواهبهم في “عوالمنا”

المواطن ـ الرياض:

تزيح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، في مركز الملك فهد الثقافي يوم السبت المقبل 5 جمادى الثاني 1438هـ الموافق 4 آذار/مارس 2017م، الستار عن مشهد إبداعي جديد، ضمن سلسلة مبادراتها، إذ تطلق فعالية “عوالمنا”، تحت شعار “أتبع حدسي”، لتسليط الضوء على إبداع الأطفال، وإبراز مواهب المتميزين، على منصة من شأنها أيضاً إلهام وتشجيع الأطفال على الإبداع وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم.

إلهام وترفيه للصغار:

وأبرزت المؤسسة، في بيان له، أنّه تتيح الفعالية التي تقام ظهر يوم السبت المقبل، للطفل تجربة أدوار من خلال الخطابة والتمثيل والحركات الاستعراضية، وإبراز تجاربهم الإبداعية في الابتكار.

وأوضحت أنها “مبادرة ترفيهية إلهامية موجهة من الأطفال للأطفال، كمنصة تفاعلية تضم فقرات أبطالها عدد من الأطفال المتميزين الذين سيستعرضون مهاراتهم في مجالات متنوعة أمام أصدقائهم وعائلاتهم على خشبة المسرح”.

عوالم سحرية:

وأشارت إلى أنّه “تهدف مؤسسة مسك الخيرية من خلال هذه الفعالية إلى تحفيز الطفل على الاستماع إلى صوته الداخلي ليستمد طاقته ومشاعره من أعماق روحه، وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي، وتطوير قدراته على تحسين إمكاناته، وإثراء مخيلة الطفل وتدريبه على تطوير أفكاره وابتكار عوالم سحرية يرى من خلالها واقعه بعيون خلاقة جديدة، وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته”.

الأصالة في صناعة المحتوى:

وأضافت أنّه “في الوقت الذي تحرص فيه مسك على إبراز المبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق نجاحات جديدة لديهم، بمشاركة عدد من الأطفال وأولياء الأمور والاختصاصيين التربويين، فإنها تسعى كذلك إلى إيجاد مجتمع ترفيهي وإلهامي يعزز القيم الجمالية الأصيلة، حيث تُعنى (عوالمنا) بالأصالة في صنع المحتوى والإنتاج المرئي والمسموع، وتتضمن ابتكارات الأطفال ومواهبهم بتنوع مجالاتها الفنية والثقافية والعلمية”.

يذكر أنّه تؤمن مؤسسة “مسك الخيرية” بأنَّ ما يشكله الأطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان المملكة العربية السعودية، أمر يؤكد ضرورة العناية بهم، والاستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم ونشر الإلهام والتحفيز في جيلهم.