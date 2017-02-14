مسك_الخيرية تطلق فعاليات #كلنا_أونلاين

المواطن – الرياض

أعلنت مؤسسة مسك التقنية مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز للتشجيع على الإبداع والمبادرات التقنية انطلاق حفل تدشين فعاليات كلنا أونلاين بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور ممثلين من الجهات المشاركة.

وأوضحت مسك التقنية عبر حسابها على “تويتر” أن فعاليات كلنا أونلاين عبارة عن برنامج لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة عبر ورش تدريبية متخصصة.

وقال وزير التعليم أحمد العيسى إن “كلنا أونلاين” سيكون واحدًا من البرامج التي تتبناها المؤسسات التعليمية لتوعية الطلاب بالاستخدام الآمن للإنترنت.