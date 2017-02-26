مشادات كلامية وعراك بالأيدي خلال افتتاح مهرجان الفراولة بالبكيرية!

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

شهد افتتاح مهرجان الفراولة الأول المقام حالياً بمحافظة البكيرية، في أول يوم من افتتاحه، أمس السبت، مشادات كلامية وعراكاً بالأيدي وعبثاً ببعض محتويات الأركان المشاركة.

وأوضح أحد الزوار لـ“المواطن”: أن سبب المشادات هو وجود رسوم بقيمة 50 ريالاً لقطف الفراولة والتي فرضتها إدارة المهرجان.

وبيّن أن ازدحام الزوار وضيق المكان وقلة حراس الأمن تسببت في العبث بمحتويات بعض الأركان المشاركة، بسبب دخول الزوار لأول يوم تزامناً مع حضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- لافتتاح المهرجان.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان أخطأت في فتح الأبواب لجميع الزوار حيث إنها قد أوضحت مسبقاً أن أول يوم سيكون فقط للمشاركين والعاملين والمدعوين إلا أن فتح الأبواب لجميع الزوار تسبب بحصول مثل هذا العراك والعبث بمحتويات تلك الأركان.