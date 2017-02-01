مصادر “المواطن”: استبدال المواطنين بأجانب لإدارة المراكز الصحية بالمملكه!

المواطن – أحمد المسعود – الرياض

كشفت مصادر خاصة لـ ” المواطن ” أن العديد من مديريات الشؤون الصحية ببعض مناطق المملكة شرعت بإسناد وظيفة “مدير مركز صحي” لأطباء” سعوديين وأجانب؛ بحجة عدم نجاح مديري المراكز الصحية في الاختبارات التي أجرتها الوزارة، بالرغم من أن بعضهم من خريجي الإدارة الصحية أو فنيين أو إداريين على مراتب مختلفة، تصل في بعض الحالات إلى المرتبة العاشرة.

وأكد عدد كبير من مديري المراكز المستبعدين لـ ” المواطن ” أنهم بصدد إقامة دعاوى ضد وزارة الصحة لعدة أسباب منها أن الوزارة لم يكن همها الاختبار بقدر اهتمامها بالتغيير لأسباب مختلفة، والدليل أنها قامت بتعيين مديري أطباء سعوديين وغير سعوديين دون إجراء الاختبارات اللازمة لهم، مؤكدين أن استبعاد أصحاب الخبرات من المناصب الإدارية من شأنه أن يؤدي إلى ضعف الأداء في المراكز الصحية، خصوصاً أن معاناة المراكز لا تقتصر على “المدير” فقط بل تتعداه إلى أمور كثيرة سببها وزارة الصحة نفسها، من خلال عدم توفر الخدمات المطلوبة بالشكل المطلوب، وضعف الإمكانات، وعدم الاهتمام بالمراكز البعيدة عن المدن – على حد قولهم.

وأشار المستبعدون في حديثهم لـ ” المواطن ” إلى أن تعيين أطباء سعوديين لإدارة المراكز سيؤدي حتماً إلى تقليل الاستفادة منهم في ممارسة مهامهم المناطة المختلفة، أما تعيين الأطباء الأجانب في مراكز قيادية فهو مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، كما أن الأطباء غير السعوديين ليس لهم القدرة في السيطرة على الموظفين السعوديين نهائياً.

وأكد المستبعدون أن الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة لمديري المراكز كانت عائقاً لا تتفق مع الواقع الذي تعيشه المراكز فعلياً، وهي مجرد اختبارات قد تكون منقولة من دول متقدمة في هذا الجانب وتمت ترجمة الأسئلة على ما يبدو وطرحها على مديري المراكز، وهي اختبارات تعجيزية لا تتفق نهائياً مع إمكانات المراكز الصحية أو الأهداف التي تسعى لها، ولا تتفق مع البيئة المحيطة، موضحين أن مُعِد الاختبارات لو قدمت له لن ينجح فيها، لافتين إلى أن هناك عدداً كبيراً من مديري المراكز الصحية من الإداريين أصحاب مراتب عليا، وتم اختبارهم على أساس أنهم متخصصون في المجال الطبي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخراً أن 80%من مديري المراكز الصحية لم يجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة، فيما أكدت مصادر في بعض مديريات الشؤون الصحية أن استبدال السعوديين بأجانب لإدارة المراكز يأتي وفقاً لتعميم نائب وزير الصحة حمد الضويلع الذي وجه بإحلال أطباء بدلاً من المديرين المستبعدين.