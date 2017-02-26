مصادر “المواطن”: ديوان المراقبة يطالب #شركة_المياه_ الوطنية بـ 62 مليون دولار!

المواطن – خاص

علمت ” المواطن ” من مصدر خاص أن ديوان المراقبة العامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طلبا وبشكل عاجل من شركة المياه الوطنية سداد مبلغ مالي تجاوز أكثر من 62 مليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك نظير قيام التحلية بإنشاء خط أنابيب من خزان شهار إلى خزان الشهداء في محافظة الطائف وخزان تشغيلي آخر.

وأشار المصدر إلى أن ديوان المراقبة وجه خطاب لآلية السداد وإيداع المبلغ الذي وصل إلى 62 مليون دولار أمريكي بحساب وزارة المالية.

وتعود بعض التفاصيل إلى أن التحلية أنشأت أيضاً خزان بسعة 50 ألف متر مكعب بدلاً من شركة المياه الوطنية في محافظة الطائف وحولت التحلية تكاليف الإنشاء بعد استلام شركة المياه الوطنية الخزان ضمن منظومتها المائية.