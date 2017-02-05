مصادر “المواطن” : هروب “أبو حرس” من سجن مسرة بالطائف !

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت “المواطن“، من مصدرٍ خاص، عن هروب السجين الملقب بـ “أبو حرس”، أمس السبت، من سجن مسرة العام، بمحافظة الطائف.

وقالت المصادر إن السجين من أرباب السوابق، ودخل السجن بعد تهجّمه على شخصٍ، وإطلاق رصاصة من مسدسٍ في رأسه، حيث أدخلته في غيبوبةٍ دماغية تامة حتى هذا الوقت.

وكشفت المصادر، لـ “المواطن“، أن السجين أُدخل السجن عدة مرات، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تكثّف عملها للقبض عليه، وإيداعه السجن مرة أخرى.

وقالت المصادر -في الوقت نفسه- إن خصم السجين يعيش حالة غيبوبة دماغية تامة بعد استقرار الرصاصة في رأسه -حتى هذا الوقت- بأحد المستشفيات شفاه الله .

وعرف “أبو حرس” -الهارب من سجن مسرة- بارتكابه عدد كبير من المخالفات ، وقد عوقب عليها في فترات متفاوتة حسب ما وجّهت به الجهات المختصة.