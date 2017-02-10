مطالب المعلمين وتطلّعات الأهالي يلخصها #ماذا_تريد_من_وزير_التعليم

المواطن – الرياض

رسائل عديدة بعضها يحتاج دراسة، وبعضها الآخر يدخل في تعداد الأمنيات والأحلام، تضمّنها هاشتاق بعنوان “ماذا تريد من وزير التعليم”، أطلقه مغرّدون على موقع “تويتر”.

وتضمّن الهاشتاق العديد من الطلبات والاقتراحات، حيث طالب العديد من المواطنين بتقليص ساعات الدراسة اليومية، فيما طالب بعضهم بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المقبل.

وأطلق المواطنون مئات التغريدات تضمّنت رسائل مفتوحة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مطالبين أجهزة الوزارة بأخذها بعين الاعتبار في تطوير العملية التعليمية.

وفي البداية، طالبت المعلمة شهد بنت محمد بأن يكون هناك توازن حقيقي بين مدخلات ومخرجات التعليم، وأن يكون التقاعد والتوظيف من صلاحيات وزير التعليم فهو الأكفأ.

وأضافت: “لو أصبحت صلاحيات التوازن هذا، والتقاعد، والتوظيف مع د. العيسى، أراهن على أن الكثير من الأمور سيكون حلّها بصالح الجميع”.

وقال الدكتور عاصم العقيل: “يجب أن يهتم فعلًا بالمعلمين بتطويرهم، وتحفيزهم، ومكافئة المجتهد منه.. أجزم أن الاهتمام بهم سينعكس إيجابًا على أداء الطالب”.

وطالب بندر الذيابي بمراعاة التوزيع الجغرافي لوظائف المعلمات بقوله: “لماذا بنت الشرق يتم تعيينها بالغرب؟ لماذا يتم هذا التغريب يجب على وزير التعليم النظر بهذا الموضوع ووضع آلية لهذا؟”.

أمّا المعلم يزيد الشمري، فقد طالب بإلغاء اختيار الكفايات للمعلمين والمعلمات، معتبرًا أنه يلغي مجهود وتعب سنوات الدراسة.

وطالب فارس آل برقان بالاهتمام بالمحتوى أكثر من الغلاف، مؤكدًا أن اللغة العربية دمجت بمنهجٍ واحد، وأصبحت المخرجات فاشلة.

أمّا “أبو عبد الله”، فطالب بالتشديد على منع الضرب في المدارس.

وبدورها، طالبت فوز العسيري بإلغاء التقويم المستمر للمرحلة الابتدائية، والعودة إلى ما كان معمولًا به في الماضي من حيث وجود اختبارات تحريرية كل فترة.