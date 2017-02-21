مظاهرات حاشدة في لندن ضد زيارة ترامب

المواطن – وكالات

احتشد آلاف المتظاهرين مساء أمس خارج البرلمان البريطاني في العاصمة لندن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا العام إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن هذه ثالث تظاهرة في لندن للاحتجاج على زيارة الرئيس الأميركي. وكانت تظاهرة أولى قد جمعت في أواخر يناير عشرات الآلاف من البريطانيين، بينما شارك في التظاهرة الثانية في بداية شهر فبراير 10 آلاف محتج.

وتجمع المحتجون أمام البرلمان، في وسط العاصمة البريطانية، وهتفوا “هل ترمب موضع ترحيب للقيام بزيارة هنا؟ لا!”، حاملين لافتات تدعو إلى “مقاومة ترمب” و”الدفاع عن المهاجرين”.