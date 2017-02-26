معارض فنية وأفلام في افتتاح ملتقى #تلاحم #القصيم

المواطن – القصيم

يستعرض مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال افتتاح ملتقى (تلاحم) الذي ينطلق بمركز الملك خالد الحضاري بالقصيم مساء اليوم، مجموعة من المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي.

وأوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب الأمين العام للمركز، أن ملتقى تلاحم سوف يشهد استعراضاً لجملة من المبادرات التي عمل عليها وصممها عدد من شباب منطقة القصيم، وذلك خلال ورشة عمل ضمن برنامج:” تمكين” الهادف لصنع مبادرات وطنية تعزيز اللحمة الوطنية.

وبيّن أن هذه المبادرات تأتي في سياق فعاليات متنوعة يقدمها المركز خلال أسبوع تلاحم، وأن المركز يولي الشباب أهمية كبيرة في تعزيز قيم الحوار الوطني التي تهدف إلى الإسهام في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم المجتمعي في إطار الثوابت الشرعية والوطنية، بالإضافة إلى السعي نحو استنهاض همم العلماء والمثقفين والفاعلين لتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، والعمل على تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية.

كما أشار د. السلطان إلى أن هناك فعاليات متنوعة تعنى بالشباب يقيمها المركز بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والآثار وغيرها من الهيئات والمؤسسات الوطنية، وذلك ضمن أسبوع (تلاحم) منها: معرض لفن الكاريكاتير ومعرض للوحات الفنية وعروض لأفلام الفيديو ومعرض لمجلس شباب منطقة القصيم، ومقهى حواري شبابي، بالإضافة إلى (قافلة الحوار) التي تجوب مناطق متعددة من محافظات ومدن منطقة القصيم في كل من بريدة وعنيزة والرس والبكيرية وعيون الجواء ورياض الخبراء وجامعة القصيم ومركز ابن صالح الاجتماعي ومسرح التعليم بالمذنب.

يذكر أن ملتقى (تلاحم) عقد من قبل في منطقتي جازان والجوف ونفذ منظومة من الفعاليات والندوات واللقاءات الحوارية المتنوعة الهادفة لتفعيل المشاركة المجتمعية في طرح القضايا الوطنية.