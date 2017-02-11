معارض ملتقى مكة تستقطب 17 ألف زائر خلال 6 أيام

المواطن – جدة

نجحت معارض ملتقى مكة الثقافي التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة في استقطاب أكثر من 17 ألف زائر على مدار 6 أيام منذ إطلاقها في الأسواق وحتى ختامها.

واستقبلت المعارض التي أقيمت في 4 مراكز تجارية في جدة – بحسب ما أوضحه سلطان الدوسري مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في إمارة منطقة مكة – “ملاحظات ومشاركات واقتراحات الزوار، التي رفعت إلى أمانة الملتقى مع نهاية المعرض”.

وأضاف “أن الفعاليات نجحت في إيصال فكرة مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” ونقل الصورة التي تعمل عليها أمانة الملتقى بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل”.

وأضاف الدوسري: “في الوقت الذي ختمت فعاليات المعارض التي أقيمت في 4 مراكز كبرى في أنحاء جدة واستهدفت سكان المنطقة وزوارها خاصة في أيام الإجازة، أطلق بالتزامن فعاليات أخرى اختيرت بعناية فائقة وتستهدف شرائح من إنسان منطقة مكة المكرمة وزوارها من خارج البلاد وداخلها”.

وتابع: “إن النتائج التي رصدت على هامش الفعاليات كانت إيجابية للغاية فقد وجدنا مطالبات واسعة من السكان والزوار بالتوسع في المشاركة باعتبار أن فكرة ومبدأ أن نكون قدوة شأن يهم المجتمع بكامله ويرغب الجميع في تفعيله كل حسب استطاعته، ولذلك استجبنا لتلك المطالبات والرغبات وهي جزء من التعاطي من الملاحظات التي تصلنا من الميدان والتي تقوم أمانة الملتقى بالتفاعل معها والاستفادة منها”.

وأكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة “أن كل هذه المشاركات والحضور يهدف إلى إشراك إنسان المنطقة وزوارها بشكل حقيقي وتفعيل مشاركتهم ، إضافة إلى تقديم صورة حسنة عن منطقة مكة وعن المملكة من خلال المعارض، خاصة التي أقيمت في وقت سابق في صالات المطار التي تستقبل زوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، وتعطي صورة مشرفة للإنسان المسلم وللمواطن السعودي لكل قادم من بوابة منطقة مكة الجوية”.

يشار إلى أن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في عامها الأول سجلت حضوراً لافتاً في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها منذ إطلاق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الملتقى تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، وتنفذ في 17 محافظة بمشاركة61 جهة حكومية وخاصة تقدمت بنحو 235 مبادرة .