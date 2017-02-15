معالجة نفايات ومخلفات الهدم تتصدر اجتماع بلدي الرياض

المواطن – الرياض

عقد المجلس البلدي بمدينة الرياض جلسته الرابعة والعشرين أمس الثلاثاء برئاسة المهندس عبدالله العمران رئيس المجلس.

وذكر المتحدث الرسمي لبلدي الرياض محمد بن سليمان الشويمان أن الجلسة استهلت بعرض الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض حول استراتيجيتها لتدوير النفايات ومخلفات الهدم والبناء حيث قدم العرض المهندس عبدالعزيز المقبل ، وقد شكر العمران الهيئة على الجهد المبذول في هذه الاستراتيجية الطموح التي تم بناؤها على دراسات متعمقة، وقد ناقش الأعضاء عدداً من جوانبها حيث لاحظوا أنها قد تواجه بعض التحديات التنفيذية، كما أن المجلس يتحفظ على الإطار الزمني الطويل لتلك الاستراتيجية.

وأردف الشويمان أن المجلس لاحظ عمق المشكلة التي يعاني منها سكان حي الموسى خلال الملتقى الأول الذي تم تنظيمه قبل شهر تقريباً ولذلك خصص جل وقت الجلسة لمعاناة السكان في ذلك الحي حيث تم إلغاء كافة بنود جدول الأعمال لمناقشة هذا الشأن ، إذ تم استعراض التقرير المعد من أعضاء الدائرة ومساهمة أعضاء آخرين في المجلس حيث كان التقرير بالصوت والصورة للوضع المؤسف الذي يعاني منه الأهالي من طفح وجريان لمياه الصرف الصحي في الشوارع أمام البيوت والمساجد والمحلات التجارية وكذلك كثرت الحفر والمستنقعات وما يترتب عليها من أضرار بيئية خطرة على صحة السكان وممتلكاتهم ، وقد كان ذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العليا لتطوير الرياض ، شركة المياه ، بلدية نمار.

وأضاف أنه قد اتضح أن الإطار الزمني لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وخفض منسوب المياه في الحي ينتهي بنهاية عام 2018م ، مما جعل المجلس يطالب الجهات المعنية بوضع خطة طوارئ عاجلة لتلافي الأضرار الحاصلة بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى حين اكتمال مشروعات الصرف الصحي، ومنها أن يكون لشركة المياه مكتب لتقديم الخدمات في الحي والإشراف عليها وكذلك تكثيف عملية نزح مياه الصرف ، وتكثيف رش المبيدات الحشرية ، كما قرر المجلس أن يقوم بزيارة لشركة المياه لمناقشة الحلول العملية لاحتواء الوضع الحالي.