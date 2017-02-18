معتقلو السعودية في جوانتانامو يستعدون للبراءة والحصول على الملايين

المواطن - الرياض

قالت مديرة مشروع قضايا معتقل جوانتانامو بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دانيا ليبوف، إن قضية معتقلي جوانتانامو قضية سياسية وليست قانونية، وذلك عقب اجتماع عقدته على رأس فريق أمريكي مع محامي السعوديين المعتقلين في جوانتانامو، كاتب الشمري.

وكشف الشمري -خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- عن أن الحقوقية الأمريكية طلبت منه الاتصال بعددٍ من أهالي المعتقلين في جوانتانامو للحصول على شهاداتهم أمام المحاكم الأمريكية، موضحًا أن هناك تطابق في وجهات النظر بخصوص هذه القضية.

ورأى أنه في حال عرض المعتقلين في جوانتانامو أمام المحاكم المدنية الأمريكية، فإن أغلبهم سيحصل على البراءة، وهو ما سيشكل فضيحة للإدارة الأمريكية التي تعتقل هؤلاء منذ سنوات دون محاكمة مدنية عادلة.

ولفت إلى أنه في حال حصولهم على براءة، سيحق لهم طلب تعويضات تقدر بالملايين.