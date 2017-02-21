معرض التجارة الإلكترونية يواصل استقبال طلبات المشاركة

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التجارة الإلكترونية، استمرار استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في المعرض بنسخته الأولى، التي تقام تحت شعار “عالم التجارة الإلكترونية بين يديك”، خلال الفترة من 5 – 7 رجب 1438هـ الموافق 2 – 4 إبريل 2017م، وذلك بفندق الفورسيزون بالرياض.

ودعت اللجنة المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي من شركات ومؤسسات وأفراد إلى المبادرة بالتسجيل في المعرض الذي يعد أكبر حدث للتجارة الإلكترونية من نوعه، حيث يعتبر فرصة ثمينة تتيح للمتخصصين إبراز أعمالهم وإنجازاتهم وتسويق منتجاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية، مشيرة إلى أن المعرض يتيح أيضاً الفرصة للتواصل والتكامل بين المتخصصين والشركات التي تهدف للتكامل مع المشاريع الناشئة بهدف تنميتها وتطويرها.

ويأتي المعرض في الوقت الذي شهد مجال التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً نتيجة توافر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.

ويهدف المعرض إلى جذب كبرى الشركات المهتمة بالتجارة الإلكترونية واحتضانها تحت سقف واحد، حيث تعتبر التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة بالمملكة وتأتي بالتوافق مع رؤية السعودية 2030، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية من 19.6 مليون إلى 24 مليوناً ما بين عامي 2014 – 2016م.

يذكر أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال مشاركات التطبيقات الإلكترونية في المعرض، حيث دعت الشركات التقنية التي تمتلك تطبيقات للمشاركة بركن فيه، لعرض تطبيقاتها للزوار والتعريف بها وبما تحتويه التطبيقات. كما خصصت اللجنة حسابًا رسميًا على “تويتر” لتسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة@E_Commerce2017 .

يذكر أن تسعة أعشار شريك استراتيجي للمعرض، وسوق كوم راعٍ ماسي، وشركة الحلول العربية المتخصصة راعٍ فضي، وبنك الرياض راعٍ مصرفي.