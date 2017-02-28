معرض الرياض الدولي للكتاب يدعم المؤلّفين الأفراد بجناح خاص

المواطن ـ الرياض:

خصصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، جناحًا للمؤلفين السعوديين الأفراد، الذين لا توجد لديهم دور نشر تتبنى مؤلفاتهم، خلال فعاليات المعرض الذي سيقام بمقر مركز المعارض في الفترة من 9 إلى 18 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق من 8 إلى 17 آذار/مارس 2017م.

وتتولى إدارة المعرض، عرض الكتب وتسويقها، من خلال جناح خاص بذلك. كما تتولى تحصيل قيمتها النقدية بعد أن يحدد كل مؤلف السعر المناسب لبيع مؤلفاته.

وأبرز المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي أنَّ “هذا الجناح يأتي تشجيعاً من وزارة الثقافة والإعلام لمؤلفي الكتب بجميع أنواعها، الذين ليس لديهم دار نشر تقوم بهذا الدور، أو لمحدودية إنتاجهم”، مشيراً إلى أنَّ “هذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين السعوديين للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير”.

وأوضح الغفيلي أنَّ “إدارة المعرض اشترطت على المؤلفين الراغبين في تسويق كتبهم أن تكون مفسوحة من وزارة الثقافة والإعلام، ويتم إرسالها إلى إدارة المعرض”.

وأشار إلى أنَّ “استقبال الكتب سيبدأ من 2 / 6 / 1438 هـ إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، الذي سيكون آخر موعد لاستقبال الكتب، ليتسنى للمختصين في إدارة المعرض إكمال الإجراءات اللازمة للعرض”.

وبيّن الغفيلي أنَّ “إدارة المعرض حددت رقم الهاتف الجوال ( 0503000057 ) لاستقبال الطلبات وتحديد اسم المؤلف وعناوين الكتب التي يرغب في عرضها، وعنوانه، ورقم هاتفه الشخصي، وتعبئة استمارة البيانات الخاصة على موقع المعرض الإلكتروني بعد طباعتها وإحضارها مع الكتب أثناء تسليمها”.