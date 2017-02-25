معلومات لا تعرفها عن سبيس تون.. القناة الكرتونية الأشهر ذات “الكواكب”

المواطن - عبد الرحمن دياب

جيل نشأ تقريبًا على “سبيس تون”.. القناة التي تحمل داخلها عددًا من الكواكب، وفي كل كوكب منهم يعلن عن مسلسلات كارتون لا يمل منها الأطفال، لتُخرج جيلًا في المنطقة العربية لم ينسها يومًا حتى وإن كبر سنه.

وانطلقت “سبيس تون” في عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تليفزيون البحرين الحكومي، وبعدها، انطلقت كقناةٍ مستقلة في عام 2011، وأصبح هناك مقرّان لها، الأول في دمشق والثاني في دبي، حيث تم الإنشاء في 2004.

“سبيس تون.. قناة شباب المستقبل”، هكذا كان شعارها، حيث عرضت على شاشتها العديد من المسلسلات الكرتونية المعروفة، منها: “الصياد، وأنا وأخي، والمحقق كونان، وأدغال الديجيتال، وغيرها”.

وفي “سبيس تون”، يعتبر الصوت الأشهر للسورية رشا رزق، وشارك في التلحين العديد، منهم الجزائري طارق طارقان، وقد أدى بعض الأغنيات أيضًا.

وحاليًا، تمر قناة “سبيس تون” بموعدٍ مميز، وهو عيد ميلادها الـ 17.