معلومة جديدة تكشفها المرور تخص نظام “باشر”

المواطن - عبد الرحمن دياب

ذكرت الصفحة الرسمية للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نظام “باشر” الإلكتروني يتيح لرجل المرور رفع المخالفات من موقع الحادث، كما أكدت أن هذا يتم بشكلٍ فوري وبكل سهولة ودقة.

وقبل أشهر، بدأ تفعيل تطبيق العمل بنظام “باشر” لرصد المخالفات المرورية إلكترونيًا الذي يتيح لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية، وذلك من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانيًا، وإدخال بيانات المركبة للتأكّد من مطابقتها للبيانات المسجّلة بالنظام عن طريق تصوير المخالفة، وربطها بمركز المعلومات الوطني، وتسجيلها.