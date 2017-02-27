معلومة لا تعرفها عن Nokia 6 المنتظر

المواطن - وكالات

بعد أن كشفت شركة HMD -المالكة لعلامة نوكيا التجارية- اليوم، الإثنين، ضمن حدثها بالمؤتمر العالمي للهواتف الذكية MWC، عن طرح هاتف Nokia 6 خارج الصين ليصبح متاحًا على الصعيد العالمي بحلول الربع الثاني من العام الجاري، كشف موقع هندي عن معلومةٍ تخص نوكيا 6 المنتظر.

وبحسب موقع Phonearena الهندي، أطلقت HMD هاتف Nokia 6، الشهر الماضي، وهو أول هاتف للشركة الفنلندية يعمل بنظام أندرويد، إلّا أنه لم يكن متوفرًا للبيع سوى في الصين فقط، ولم تعلن الشركة وقتها عن نيّتها طرح الهاتف في أي دولة حول العالم.

وبالرغم من ذلك، حقّق هاتف Nokia 6 مبيعات ضخمة، ونال الإعجاب الكبير من قبل الكثير من المستخدمين نظرًا لسعره المتوسط، ومواصفاته المميزة التي تنافس الهواتف الذكية الأخرى.