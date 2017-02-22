مفاجأة.. التوصل إلى أكسير الشباب

المواطن - وكالات

عثر علماء من جامعة موسكو الحكومية على مادة من شأنها أن تُبطئ الشيخوخة.

أوضح العلماء في بيان صحفي أن علماء الأحياء قد استخدموا الفئران المعدلة وراثيا في تجاربهم. وقد أدخل إلى حمضها النووي طفرة تزيد من معدل تراكم الطفرات في جينوم الميتوكوندريا، ما يؤدي إلى تسارع الشيخوخة ووقوع الموت المبكر.

وقدم لمجموعة من تلك الحيوانات، التي تجاوز عمرها 100 يوم، الماء بمضادات الأكسدة الاصطناعية SkQ1 التي تم إعدادها من قبل العلماء.

وتوغل هذا المركب الكيميائي إلى داخل الميتوكوندريا ليقضي على أنواع نشطة من الأكسيجين الذي ينشأ فيها. بينما حصلت مجموعة أخرى من الفئران على الماء العادي.

وبعد مرور 100-400 يوم، ظهرت أعراض التقدم في السن بسرعة لدى المجموعة الثانية وبدأت تفقد الوزن، وظهر لديها مرض هشاشة العظام وقلة الحركة والجلد الرقيق.

وبالنسبة إلى الفئران التي عولجت بـ SkQ1 فقد نمت قرائن الشيخوخة لديها بشكل أبطأ بكثير، مع العلم أن مضادات الأكسدة زادت من متوسط عمرها.