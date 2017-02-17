مفاجأة تخص الحميات الغذائية.. لا تناسب هؤلاء

المواطن - وكالات

أكد ديفيد هاكينز، الأستاذ في جامعة برمنجهام البريطانية أن محاولة الالتزام بجداول الحميات الغذائية أثناء ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن أمر غير مجد.

وأوضح خلال المقال المنشور على موقع arXiv.org نقلا عن هاكينز أن “تحديد كميات الطاقة الموجودة في الطعام والتي تنتج عن عملية الاحتراق في الجسم أمر معقد ولا جدوى منه، فالجسم يستخدم الطعام لتوليد الطاقة اللازمة للحركة والدفء والقيام بالعمليات الحيوية المختلفة، وهذه الطاقة اللازمة لتلك الوظائف تختلف من شخص لآخر”.

ولفت هاكينز إلى أن “عملية احتراق السعرات الحرارية في الجسم تتم بوجود الأوكسيجين، الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق التنفس، وكميات الأوكسيجين تلك تختلف باختلاف النشاطات الحركية للإنسان، كما يعتمد حرق السعرات الحرارية أيضا على الهرمونات في الدم، ولذلك فمن غير المنطقي تحديد كميات السعرات الحرارية اللازمة للعديد من الأشخاص، فالجميع مختلفون من حيث النشاط وكميات الهرمونات الموجودة في أجسادهم”.