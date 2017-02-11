مفاجأة سارة للاعبي النصر قبل مباراة الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

وعد عضو شرف نادي النصر، عبد الله العجلاني، لاعبي الفريق النصراوي بمكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة، أمام النادي الأهلي، في الجولة الـ 19 من دوري جميل.

وقال العجلاني في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “من أجل نجوم النصر.. مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب إذا وفّقنا الله للفوز في المباراة المقبلة أمام شقيقنا الأهلي”.

وجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.