مفاجأة من كارتيرون في قائمة النصر أمام الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، أنه سيواجه تحدياً كبيراً في مباراة الغد أمام النادي الأهلي ضمن الجولة 19 من دوري جميل، موضحاً أنه حاول خلال الفترة الماضية زيادة جاهزية الفريق من الناحية البدنية والذهنية.

وقال كارتيرون في تصريحاته عن مباراة الغد: “ينتظرنا تحدياً كبيرا ولدينا حماس كبير على تحقيق الفوز والعودة من جدة بالنقاط الثلاث”، وأضاف: “خلال الأيام الماضية حاولنا زيادة جاهزية الفريق من الناحية البدنية وحتى التركيز الذهني”.

وكان المدرب الفرنسي قد استبعد الحارس عبدالله العنزي من قائمة الفريق المسافرة إلى جدة، كما استبعد القائد حسين عبدالغني، وقرر ضم الحراس وليد عبدالله وحسين شيعان.

وتترقب جماهير نادي النصر المباراة الهامة أمام النادي الأهلي، في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، والتي سيستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول الترتيب لبطولة دوري جميل برصيد 44 نقطة بعد مرور 18 جولة من المسابقة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 40 نقطة، ثم النصر والاتحاد برصيد 38 نقطة.